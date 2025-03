Ohuteavitused jõuavad varsti telefoni soovitud keeles

Selleks, et kriisiolukorras jõuaks vajalik info inimesteni kiiresti ja oleks selgelt mõistetav, soovitab siseministeerium kõigil kontrollida oma mobiilioperaatori juures keele-eelistust ning vajadusel seda muuta.

Ohuteavituste saatmine kasutaja eelistatud keeles on hädavajalik, sest senine praktika näitab, et kui sõnum saata keeles, mida saaja ei mõista, suurendab see oluliselt riigiinfotelefoni 1247 ja hädaabinumbri 112 töökoormust, sest inimestele tuleb selle sisu tõlkida. See võib omakorda mõjutada reageerivate teenistuste tööd ning aeglustada abi saamist.

«Varem saadeti ohualapõhist SMS-i sageli kolmes keeles korraga, mis tegi sõnumid pikemaks ja aeglustas nende edastamist,» ütles siseministeeriumi nõunik ja keele-eelistuse projektijuht Kadi Luht-Kallas. Tema sõnul suurendavad mitte-ladina tähestiku märgid, nagu Õ, Ž, Š või kirillitsa tähed, sõnumite tehnilist mahtu ja võivad mõjutada nende kättesaamist. «Edaspidi saavad inimesed ohuteavituse SMSi ainult oma eelistatud keeles – kiiresti, selgelt ja lühidalt,» lisas Luht-Kallas.

«Eesti mobiilioperaatorid pidid leidma viise, kuidas see oma süsteemidega ühildada, mistõttu võib keele-eelistuse määramise protsess olla mõnevõrra erinev era- ja äriklientidel ning kõnekaardi omanikel. Oluline on meeles pidada, et keele-eelistuse muudatus jõustub ohuteavitussüsteemis kuni 24 tunni jooksul ning sisestatud valikut näevad üksnes mobiilioperaatorid,» selgitas RIKS-i EE-ALARM põhiplatvormi teenusejuht Antti Turmann ning lisas, et uuenduse testperiood on edukalt lõppenud ja nad on valmis lahendust kasutusele võtma.

Keele-eelistus määratakse operaatori andmekogude põhjal ja enamasti on see vastavalt lepingule juba sobivas keeles. Probleeme võib tekkida tööandja numbritega, eriti kui need pole kasutajaga seotud. Kuigi keele-eelistust saab igal ajal muuta, soovitab siseministeerium üheskoos partneritega mitte jätta selle määramist viimasele hetkele. Valik tasub teha juba praegu, seda enam, et mobiilioperaatorid on loonud selleks juhised.