Veebipolitseinik Janar Koemets: inimesed lasevad end kergesti petta

Kes on tüüpilised kelmide ohvrid?

Ohvriks võivad langeda kõik – nii magistrid kui põhiharidusega inimesed. Kelmid on osavad manipulaatorid ja vale ettekujutuse loomine on nende töö. Nad proovivad eri viise, et teada saada, mis inimest huvitab. Näiteks üksikule inimesele saadab kena tütarlaps või mees sotsiaalmeediakontole sõbrakutse ja hakatakse mesimagusat juttu ajama. Samas uuritakse, kas tegemist võib olla investeerimishuvilisega.

Tihti kasutatakse inimese teadmata tema numbrit petukõnede tegemiseks. Need on arvutitega välismaa keskustest tehtud kõned, kus kuuleb taustaks paljude inimeste suhtlemist. On ka juhtumeid, kus nii lähedased kui ka politseinikud hoiatavad, kuid kannatanu jätkab ülekannete tegemist petistele ja «edukat» investeerimist, kus lubatakse nädalaga tuhandeid eurosid. Samas pole seda raha võimalik kunagi kätte saada.

Kuidas end petturite eest kaitsta?

Kui võõras inimene helistab või kirjutab, ei tasu temaga suhelda. Võõrastele ei anta pangaandmeid ega PIN-koode. Ei maksa rutata midagi kinnitama või kuhugi klikkima. Tasub rääkida lähedaste ja tuttavatega, nõu saab küsida ka veebipolitseinikult.

Riigiasutustel on ametlikud meiliaadressid, mille lõpus ee. Tuleb vaadata, milline on kirja saatja aadress. Kui keegi kirjutab politseist, on aadressi lõpp politsei.ee, mitte hotmail.com. Kui veebilingis on sidekriipsud, tasub olla samuti ettevaatlik.