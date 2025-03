Perearstikeskustes saab alates aprillist vaimse tervise abi

Perearstikeskus. Pilt on illustratiivne.

Kui seni rahastas tervisekassa psühholoog-nõustajate teenust eriarstiabis, siis alates 1. aprillist saavad nad töötada ka perearstikeskustes. Eelduseks on, et psühholoog-nõustaja on perearstikeskuse palgal. Rahastus tuleb perearstikeskuse teraapiafondist.