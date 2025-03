Monika Rogenbaum: Valga spordielul on hoogu

Valga vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Ester Karuse leiab oma arvamusloos, mis ilmus 4. märtsil Lõuna-Eesti Postimehes, et spordil on noore inimese kujunemisel oluline roll. Kahjuks jääb artiklist mulje, et ilmselt on Karusele Valga asjad kaugeks jäänud ja viimaste aastate suured investeeringud siinsesse sporditaristusse toimunud talle märkamatult.