Kersti Kond: tulnukad ja hämar tuba

Mõnikord mõistab inimene ise, et tal on vaimse tervise probleem, millega tuleb tegelda, kuid alati see nii ei ole. Arstid, päästjad ja politseinikud võivad rääkida mõnestki juhtumist, kus kaaskodanikelt tuleb kummalisi teateid. Näiteks eelmisel nädalal helistati Valgamaa piirkonnapolitseinikule, sest inimene uskus nägevat oma krundil puu otsas tulnukaid.