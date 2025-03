Riigiinfo telefon 1247 on vastanud ligi 1,2 miljonile kõnele

Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on viie aasta jooksul teenindanud ligi 1,2 miljonit kõnet. Kui alguses loodi 1247 kriisiinfoliinina, et aidata inimesi koroonapandeemia ajal, siis praeguseks on sellest saanud oluline kanal kodanikega suhtlemisel.