Aastapreemia pälvinud lastekirjanik Triinu Laan: laureaaditiitel on nagu kirss tordil

«Samapalju kui laureaaditiitlit, hindan ma juba nomineerimist,» ütles lõunaeestlasest lastekirjanik. Tal on seni ilmunud kuus raamatut ja neist neli on olnud nomineeritud samale Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali lastekirjanduse preemiale. Laureaat oli ta nüüd aga esimest korda. «Juba nomineerimisega kaasneb palju positiivset tähelepanu, nii et laureaaditiitel on kogu selle toreduse juures lihtsalt nagu kirss tordil.»