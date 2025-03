Valitsus kiitis heaks patsiendi elulõpu tahteavalduse eelnõu

Sellega tunnustatakse patsiendi autonoomiat ja väärikat kohtlemist elu viimastes etappides, kui ta on ise otsustusvõimetu. Ühtlasi loob see kindlustunde arstidele ja kiirabibrigaadi juhtidele, et ravi osutamata jätmine või ravi lõpetamine on patsiendi huvides ja soovide kohane. Elulõpu tahteavaldusega ei saa soovida eutanaasiat ega abistatud enesetappu.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tunnustas patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühma ja kinnitas, et tegu on arstide ja meditsiinieetika asjatundjate algatusega, mis nüüd jõuab eelnõuna Riigikogu ette. «On oluline, et meie inimestel oleks õigus kaasa rääkida, kas ja kui palju meditsiin tema elu lõppu mõjutab ning tal oleks võimalus arstidega konsulteerides see ise kirja panna. See lähenemine on inimlik ning samal ajal oluline nii inimesele endale kui tervishoiutöötajatele,» ütles Riisalo.