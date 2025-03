Nagu pensioni suurus, on ka pensionitõus indekseerimise tulemusel igaühel erinev. Indekseerimise eesmärgiks on hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juht Alla Himma selgitas, et indekseerimisel suurendatakse nii pensioni baasosa kui aastahinnet. Baasosa on kõikidel vanaduspensioni saajatel ühesugune. Aastahinne aga mõjutab pensioni vastavalt inimese tööpanusele. Sotsiaalkindlustusamet arvutab uute väärtustega ümber ligi 310 000 inimese pensioni.

Himma tuletas meelde, et 5. aprill on sel aastal laupäevane päev. «Aasta algusest kehtib uus kord – kui see kuupäev satub nädalavahetusele, tehakse väljamaksed järgmise kahe tööpäeva jooksul. Seetõttu kantakse aprillis pensionid ja sotsiaaltoetused üle esmaspäeval, 7. aprillil.»