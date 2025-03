«Eesti logistikasektori lähikümnendi suurimaks väljakutseks on veoautojuhtide leidmine, sest sellise kiirusega, millega täna vananev põlvkond veoautojuhte pensionile suundub, ei ole pealekasvu kusagilt näha,» ütleb DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Kuna sama trend on nähtav üle Euroopa, näevad valdkonna eksperdid, et Eestis tuleks senisest enam panustada ameti populariseerimisse. Kirsi sõnul võiks selleks luua täiendavaid koolituskohti ja riiklike toetusmeetmeid, seal hulgas suurendada riiklikku tellimust autojuhtide õppele. “Logistikaettevõtted seisavad ühel hetkel väga keerulises olukorras. Logistikast sõltub see, kuidas oleme Eestis kaupade ja hüvedega ühendatud, sellest sõltub meie majandus, aga ka julgeolek,” lisab Kirss.