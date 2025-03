Tõrva vallavolikogu kinnitas arengukava ja eelarvestrateegia.

„Arengukava on omavalitsuse kõige olulisem arengudokument. See on kogukondlik kokkulepe, kus seatakse pikaaegsed strateegilised eesmärgid ja sammud eluolu parandamiseks," selgitas Tõrva vallavolikogu esimees Maido Ruusmann vastuvõetud dokumendi olulisust. Ruusmann lisas, et kavaga seati Tõrva vallale ambitsioonikas arengueesmärk - Tõrva vald on Lõuna-Eesti parim paik elamiseks, külastamiseks ja investeerimiseks.