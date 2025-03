Võru vallas Vastseliina lähedal Kõo külas elav Helgi Kuusik ütles reedel, et hundirünnakust möödub täpselt nädal. Intsident juhtus kella poole viie ajal õhtul. «Päike tuli välja, me olime toas. Ütlesin Pandakesele (Panda on Helgi väikse kuus kilo kaaluva segaverelise koera nimi– toim), et lähme nüüd puid tooma. Läksime puukuuri. Panda läks puukuuri otsa taha, mina võtsin kuurist puid. Kuulsin, et Pandake haukus – ta haugub ka linde. Aga korraga kuulen «viu-viu» hädakisa. Jooksin kohe kuuri taha – hundil oli hambus minu Pandakene, hakkas minema juba metsa poole. Et ma seal kohe juures olin, see oli õnn. Kui ma oleks puudega tuppa läinud, oleks Panda läinud hundi hambus.»