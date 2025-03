Merlin Purge on lauljanna, kes on Rõugest pärit ja kelle esimesed kitarriakordid kõlasid just Rõuge järvede vahel. Nüüdseks on ta juba üle kümne aasta käinud mööda Eestit sooloartistina esinemas. Purge on tuntud ka kui endine kantri-rokkansambli Revals solist.