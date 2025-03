Kuna Meenikunno kaitseala on matkajate seas populaarne, on Räpina vallavanem Enel Liin suhelnud viimastel päevadel paljude murelike inimestega, kes soovivad, et praegune olukord kaitsealal säiliks. Seda hoolimata sellest, et varem on nurisetud ka selle üle, miks Meenikunnos olevat vana ning kohati üraskist tugevalt kahjustatud metsa ei korrastata.