Setode ülemsootska kohtus pidustustel dalai-laamaga

Ülemsootska tõdes, et setodel ja tiibetlastel on nii mõndagi ühist. «Tiibeti kultuur ja traditsioonid – rahvalaulud, pillimäng, tantsud – antakse edasi põlvest põlve. Oma kultuuri ja keele hoidmine ja edasi kandmine on rahvuse püsimise eksistentsiaalne alus. Dalai-laama suutis väga oluliselt meelde tuletada väärtuste ja ka usalduslikkuse tähenduse.»