60-aastane kontoritöötaja püsib fitnessilavadel tippkonkurentsis

Võistlustel käib ta siiamaani. Sügisel osales MMil Tokyos. Varem tuli teistega mõõtu võtta 45+ vanuserühmas, seekord oli vanuseklass 50+, aga ikkagi olid kõik teised nooremad. «Sain meistrite klassis kuuenda koha. Oleks tahtnud esineda veel paremini, aga see on ka väga hea – ikkagi finaalis kuue hulgas.»

Kuigi pilgule tundub Esta Pildi vorm igati fantastiline, tõdes ta siiski, et noortega ta praegu konkureerida ei suuda. «Seepärast tuleb ka minna välisvõistlustele, seal on eri vanusegruppe. Eestis on võistlejaid nii vähe, et tuleb noortega koos võistelda. Vormi osas ei ole hullu, aga lihaste suurust ja kehakuju muuta – seda võimet enam ei tule kuskilt, eks see on ka geneetiline.»