Timo Kudre tagasivaatel oli tal juba enne starti hea tunne. "Alustasin kohe ründavalt. Rajal kõik laabus ja jõudsin hoida kõrget tempot. Tagantjärele on raja läbimise analüüs näidanud, et paaris kohas oli võimalik teha paremad teevalikud, aga olen siiski oma tänase sõiduga rahul. Selle pealt on hea minna vastu homsele tavarajavõistlusele, kus aktsent ongi just pikkadel strateegilistel teevalikutel.”