Tulevane taristuminister tahab muu Eesti Tallinnale järele aidata

Leisi sõnutsi helistas talle peaminister ja palus mõelda riigi teenimise mõtte üle. «Ja mulle see mõte meeldis – olen ju olnud selgelt Lõuna-Eesti patrioot ja siin mitmesuguseid tegevusi teinud. Nüüd siis avaneb võimalus teenida kogu Eesti riiki,» märkis ta.

«Olla taristuminister on minu jaoks igati õige valdkond, sest ühtepidi ei toimu seal kiiresti midagi, aga tulemused on näha aastakümnete pärast,» lisas SA Tartu 2024 juht, kes on tegutsenud erinevates ettevõtlusvaldkondades.