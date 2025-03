Pildid Valgamaal Keenis mälestati küüditamisohvreid

«See, et me siin koos käime, on vajalik ja lausa kohustuslik,» pöördus kohalolijate poole Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu Memento Valgamaa ühenduse juhatuse liige Enno Kase. «Tahan soovida jõudu eestimeelsuse ja eesti keele säilitamisel nii palju kui võimalik. Et see jõud läheks üle ka järgnevate põlvede meelsuse kasvatamisel.» Kase arvates on mälestamine ja kuritöö mäletamine vajalikud ning seda tuleks jätkata, püüda rohkem jõuda noorteni.