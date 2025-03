«Mul on ülikahju just sellest, et tänase otsuse eelnõu oli tegelikult sisutühi ja põhines ainult ühel punktil ehk siis rahva arvamusel,» ütles mullu kevadel Mehkamaa külade Rõugest lahku löömise üks algatajaid Katrin Roop Lõuna-Eesti Postimehele. «Tegelikult ei olnudki millegi üle argumenteerida. Sellest on kahju.»