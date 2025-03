Toidukoha üks omanikest Balwant Singh ütles, et Chilli Wok on osa toitlustuskohtade ketist – Tartus tegutseb veel Green Chilli, Red Chilli ja Yellow Chilli. „Otsustasime tulla Otepääle, kuna siin ei ole aasiapäraseid toidukohti. Meie vastu on selle nädala jooksul päris kenasti huvi tuntud. Loodan, et meil läheb hästi," sõnas Balwant Singh. „Meie köögis toimetavad India kokad, menüüs on üle 150 roa Hiina, India ja Tai köögist."