Põlvamaa otsib aasta ema

Alanud on konkurss Põlvamaa aasta ema leidmiseks. Aunimetus antakse emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last. Tiitli võitja on oma töös pädev ja tunnustatud ning pakub perekonna väärtustamisel head eeskuju ka väljaspool kodu. Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik.