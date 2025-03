Eesti suitsusaunad loetakse kokku

«Ilma saunata kombed ei püsi, seepärast oleme suitsusaunade koostöökogus võtnud ette lugeda suitsusaunad kokku nõnda, et pererahvas ise annab oma saunast teada,» selgitas Haanjas asuva Mooska suitsusaunatalu perenaine Eda Veeroja.

«Loendusel saab vanem põlvkond, kel on suitsusaunast rohkem teadmisi, võtta appi lapsed ja lapselapsed, kes on osavad nutitelefoni kasutajad. Koos saab sauna juurde minna, teha seal fotosid, kõnelda sauna saamislugu ja jutte saunaskäimisest. Selle teadmisega saab küsitlusankeedis vastused kirja panna, need veebi kaudu ära saata ja ongi tehtud,» rääkis ta.