Mooste kutsub muusikuid festivalile

Sel aastal on võistluskontserdi kohustuslik lugu rahvalaul «Lõpõ’, lõpõ’, linakõnõ», mille on üles kirjutanud helilooja Eduard Oja, kelle sünnist möödus tänavu 120 ja surmast möödub peagi 75 aastat. See linakatkumislaul on Eestis suhteliselt haruldase, Karjala runoviisidele omase rütmiga.