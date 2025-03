Avarduvad reservväelaste võimalused riigikaitsesse panustada

«Eesti sõjalise riigikaitse mudel on üles ehitatud reservväele. Kõige väärtuslikum ressurss on meie inimeste tahe ja valmisolek riigikaitsesse panustada,» ütles Pevkur. «Viimaste aastate kogemus näitab, et meil on reservis suur hulk inimesi, kes soovivad kaitseväge toetada tegevteenistusse asumata. Loodav vabatahtlik teenistus võimaldab neil paindlikult näiteks instruktorina ajateenijate või reservväelaste väljaõpet korraldada või osaleda rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil.»