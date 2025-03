«Ühest küljest on siin tehtud erinevad mürauuringud ja teisest küljest on kohalike elanike, kaebajate, tagasiside, et need häiringud on väga suured ja uuringud seda justkui ei kinnita,» selgitas Janek Laidvee Lõuna-Eesti Postimehele. «Nii tuligi plaan tulla oma kõrvaga kuulama, kuidas siis see häiring tegelikus laskmise olukorras tundub. Meil on ka müra mõõtmise aparaadid olemas, et fikseerida see tegelik olukord.»