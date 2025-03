Metsa lähedal põles põld

Kulupõlenguid on Lõuna-Eestis viimasel ajal olnud järjest, kuigi Eesti jaoks välja töötatud uus tuleohukaart tuleohtu veel ei näita. Uue tuleohukaardi leiab Keskkonnaagentuuri veebilehelt ning see pakub detailsemat infot tuleohu ja selle muutuste kohta. Keskkonnaagentuur värskendab kaarti igapäevaselt. Lisatud on kolme järgneva päeva prognoos.