Tõrva vallavalitsuses alustas tööd kriisispetsialist

Uuspalu esimene eesmärk kriisispetsialisti ametikohal on hädaolukorra seadusest tulenevate uute kohustuste koordineerimine ja elluviimine omavalitsuses. „Kui eelnevalt olid elutähtsaid teenuseid korraldavad asutused ainult need omavalitsused, kus elab üle 10 000 inimese, siis 2025. aastast on nendeks kõik omavalitsused, olenemata elanike arvust," täpsustas kriisispetsialist. „Lisaks soovin viia kriisideks valmistumise info ja teadlikkuse iga Tõrva valla elanikuni ja selle nimel teha tugevat koostööd partnerasutustega nagu Päästeamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse ja teised."