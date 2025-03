Paljud lõunaeestlased loobuvad elupäästvast uuringust

«Huvitaval kombel haaravad just nende maakondade naised, kus käib vaid mammograafiabuss, sõeluuringu võimalusest rohkem kinni,» märkis Maria Suurna.

2021. aastast oodatakse sõeluuringutele kõiki sihtrühma kuuluvaid inimesi sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus. Tervisekassa katab vajadusel ka lisauuringute ja ravi kulud. Kahjuks osalevad ravikindlustamata inimesed sõeluuringutes väga vähe.

«Kui vähieelsed seisundid või vähk avastatakse sõeluuringul, elavad inimesed kauem ning nende ravi on kergem. See on hea võimalus kõigile osalejatele, kes saavad tervisekassa rahastusel kiiresti vajalikud uuringud ja lisauuringud ning kui vaja, ka ravi,» sõnas Maria Suurna.