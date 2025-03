Võromaa ja Setomaa kant on tema hinnangul väga eriline, ka muu Eestiga võrreldes. «Siinsed inimesed on hoopis teistsugused. Omapärane keel, kultuur, kombed, lummav loodus – kõik see kokku viis meid otsusele, et tahame oma edasise elu siia rajada.»