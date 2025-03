Põlvamaalt Elistvere loomaparki viidud karutüdrukule valiti uus nimi

Märtsi algul Põlvamaalt Elistverre jõudnud veidi üle aastase karu nimekonkurss tekitas palju kirgi. Kuna mees, kes karu varem toitis, kutsus teda Mõmmuks, arvasid paljud, et nii see peakski jääma. «Ka meie ei arvanud, et nimi Mõmmu karule ei sobi, kuid tahtsime kuulda ka, mida rahvas soovib karule nimeks panna. Oleme ju varemgi oma uusasukatele inimeste abiga nime otsinud. Näiteks ristiti mõni aasta tagasi sel moel meie hunt Korooniuseks,» selgitas Plato.