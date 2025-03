Eesti läheb ööl vastu pühapäeva üle suveajale

Täna öösel, vastu pühapäeva, läheb Eesti taas suveajale. Kell 3 öösel tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi, mis tähendab, et saame nautida valgemat õhtut, kuid hommikud muutuvad mõneks ajaks pimedamaks.

Üleminek suveajale toimub üheaegselt kogu Euroopa Liidus. Selle eesmärk on tagada siseturu sujuv toimimine ning ühtlustada ajamuutused liikmesriikide vahel. Ametlikult toimub kellakeeramine kaks korda aastas – märtsi ja oktoobri viimasel pühapäeval.

Viimastel aastatel on suve- ja talveaja vaheldumist mitmel pool kritiseeritud. Tervisespetsialistid ja lastevanemad on väljendanud muret, et kellakeeramine võib negatiivselt mõjutada inimeste biorütmi, eriti laste ja tundlikumate inimeste puhul.