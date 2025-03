Omniva saab tuhandeid teateid nende nimel tegutsevatest kelmidest

«Kuigi telefonitsi või internetis levivad pettused on teema, millest meedias üha enam räägitakse, siis näitab meie statistika paraku, et senine informeerimine pole olnud piisav – ka petukõnesid ja sõnumeid levib järjest enam,» nentis Omniva juht Martti Kuldma.

Tema sõnul kasutavad kurjategijad Omniva nime ära, et petta inimestelt välja andmeid ja raha. «Minagi sain paar nädalat tagasi kõne vene keelt kõnelevalt noormehelt, kes väitis, et Omnival on mulle pakk, kuid minu andmed vajavad täiendamist.»