Põlva kogudus ulatab kristlikule koolile abikäe

Koguduse juhatuse esimeheks tagasi valitud Aare Lepaste sõnutsi on kahe nimetatud suur­investeeringu rahastamiseks esitatud taotlused Põlvamaa partnerluskogule Leaderi meetmesse. Neist esimene puudutab Põlvas Kesk 11 asuvat pastoraati, kus tegutseb Jakobi kool.

«Tahame saada kunagised Swedbanki ruumid kasutuskõlblikuks ning tekitada sinna suure saali. Kuna ruume pole köetud, on tekkinud hallitus ning saal pole praegu kasutatav. Pidevalt laienevale koolile ja lasteaiale on need ruumid aga lausa hädavajalikud,» toonitas Lepaste.