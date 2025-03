Riigipea kuulutas välja toitjakaotustoetust ja menetlusabi puudutavad seadused

Toitjakaotustoetuse suurus on lastele ühetaoline, võtab arvesse lapse ülalpidamiskulu ja selle reaalväärtus säilib ajas indekseerimise kaudu. Uus toetuse alussumma on 272 eurot ning prognooside järgi ulatub väljamakstav toetus 2026. aastal ligikaudu 345 euroni. Lähtutakse põhimõttest, et kui kuni 30. oktoobrini 2026 määratud toitjakaotuspension on suurem toitjakaotushüvitisest, makstakse hüvitist edasi samas suuruses.