Maarius Suviste: patsient, hakka streikima – püsi terve!

Lugedes asjaosaliste antud kommentaare hinnatõusu kohta, ei olegi selget vastust saanud. Küll aga on räägitud sellest, et aja jooksul on kasvanud nii meditsiinisüsteemi koormus kui ka kulud teenustele. Sotsiaalministeerium on esiplaanile toonud ka selle, et «visiiditasude suurendamine aitab tervishoiusüsteemi tõhustada, kui seejuures kaitstakse haavatavamaid elanike rühmi».