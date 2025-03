Sirje Kask: Eiffeli torni kõrgused tuulikud hävitavad maaturismi

Tõrva vallas on algatatud kaks eriplaneeringut tuuleparkide rajamiseks ja neile asukoha leidmiseks. Nüüdseks on esimese planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine valmis ja vald soovib projektiga edasi minna. Volikogu otsuse eelnõu ja projekteerimistingimused on ette valmistatud ning vallaelanikel aega oma seisukoha väljaütlemiseks 20. aprillini. Tavaline vallaelanik ei pane tähelegi, et sellise ametliku teksti varjus kinnistatakse aastakümneteks meie valla territooriumile ligi 300-meetrised tuulikud.

Olen tegutsenud maaturismiettevõtjana Tõrva vallas 2004. aastast. Meie piirkond on 20 aastaga märgatavalt arenenud. Tõrvat tuntakse Lõuna-Eesti rohelise suvepealinnana, kus on hea puhata ja liikuda. Samuti järvekuurordina, mida ümbritseb puutumata loodus. Oleme korraldanud oma asju selliselt, et looduse püsiasukad saaksid rahus elada. Meie rohealad on justkui maamärk, mis on meie piirkonna eripära ja tõmbenumber, neid märkavad nii külalised Eestist kui ka välisturistid.