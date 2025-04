Nursipalu harjutusalal algab välispiiri mahamärkimine

«Nii nagu teistegi harjutusväljade puhul, tuleb ka vabariigi valitsuse korraldusega laiendatud Nursipalu harjutusvälja välispiir maastikul tähistada, et piirkonnas liikujad teaksid, millega on tegu ning millistel juhtudel on harjutusväljale sisenemine keelatud, kuna seal toimuvad samal ajal eluohtlikud tegevused,» ütles RKIKi pressiesindaja Krismar Rosin.