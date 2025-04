Füsioterapeudid ütlevad, et puhanuna ärkamine ei pruugi sõltuda ainult une kestusest, vaid ka sellest, millises asendis me magame.

«Uuringust selgus, et une vaatenurgast jagunevad eestlased kolmeks: 50 protsenti on «kuldmagajad», kes ootavad rõõmuga magamaminekut, 31 protsenti on «muretsejad», kes vähkrevad voodis ja peavad iga unetunni kohta hoolega arvet, ning kolm protsenti on «skeptikud», kes ei pea hästi magamist eriti tähtsaks,» rääkis IKEA Eesti müügijuht Rainer Lausing.