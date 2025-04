Võru mööblitootja peab armutut võitlust Hiina kopeerijatega

«Põhjuseid, miks otsustasime Amazoni kaudu müüki alustada, oli peamiselt kaks,» selgitas Wermo juhatuse liige Raul Vene. «Esimene oli seotud sellega, et meie idanaaber tungis kallale Ukrainale. See viis meid olukorda, kus meie USA klient lõpetas koostöö väitega, et see kaup ei müü piisavalt hästi ja nad lõpetavad tellimused Eestist ära.»