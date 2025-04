GALERII Saami, seto, võro ja mulgi noored avasid näituse omakultuurist

Noored jagavad näitusel ka oma lugusid. Haani noor Sirlen Vodi: «Mu emakeel, millega ma üles kasvasin, ei olnud riigikeel eesti keel, vaid haani keel, mida räägitakse mu kodukandis. See on keel, mida me kasutame oma peres ja sugulastega suheldes tänaseni. Keel, mida ma räägin, on tähtis osa mu identiteedist ja seob mind minu kultuuriga. Üks mu hirmudest on unustada oma keel, sest see tähendaks, et kaob ka osa minust.»