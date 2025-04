Parima toiduaine konkursil selgusid Lõuna-Eesti väikeettevõtete võidutooted

Hindamiskomisjoni esimees Rain Kuldjärv toob välja, et traditsiooniliste maitsete kõrval olid tänavusel konkursil ülekaalus trendikad tooted, mis järgivad maailmas valitsevaid toidutrende. „Näiteks peegeldavad rahvusvahelist suundumust populaarsed Aasia maitsed ja funktsionaalsus ehk tähelepanu tervise ja heaolu toetamisele,“ märgib Kuldjärv.

Tema sõnul näitab väikeettevõtete tootevalik, et terviseargumendid pole enam toredaks lisaboonuseks, vaid üha enam hädavajalik eeldus, et konkurentsis püsida. „Otsitakse komponente, mida toodetele tervisenüansiks lisada ja välja tuua. Olgu see siis suhkru vähendamine, lisatud vitamiini-, mineraalainete ja kiudainete rikkad komponendid või näiteks oomega-3 rasvhapped,“ kirjeldab Kuldjärv suundumust toetada tervislikku toitumist.