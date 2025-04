Millega vaidlusaluse ehitise puhul täpselt tegu on, polegi nii lihtne öelda, sest lossispaa tegevjuht ja muinsuskaitsjad nimetavad seda erinevalt. Omanike esindaja kinnitab, et jutt käib varikatusega basseinist, riigiametnikud peavad aga mõisahoone kõrvale kerkinud ala suuremahuliseks juurdeehitiseks ehk basseinimajaks, mis on nende väitel kerkinud ebaseaduslikult.