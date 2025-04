Juristid annavad Ukraina kodanikele nõu elamisloa osas

Inimõiguste keskuse poole on viimastel kuudel pöördunud mitmeid Ukraina kodakondsusega mehi, kes on Eesti elamisloa taotlemisel või pikendamisel sattunud ootamatusse olukorda. Politsei- ja piirivalveamet nõuab neilt julgeolekuohu elimineerimise vajadusele viidates dokumente, eelkõige sõjaväepiletit või sõjaväeteenistusest vabastamise tõendit , mille nõudmine ei ole inimõiguste keskuse juristide hinnangul kooskõlas seadusega.

“Ukraina kodaniku osalemine või mitteosalemine Ukraina sõjaväeteenistuses ei anna eraldiseisvalt alust hinnangule, et isik kujutab endast julgeolekuohtu Eestile. Nõuet, et Ukraina kodanikud suunduksid elamisloa menetluse seisukohalt ebavajalikku dokumenti tooma riiki, kus käib sõda, on sellest tulenevalt raske käsitleda teisiti kui halduskiusuna,” sõnas inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna jurist Nora Kurik.