Räpina naine pressib vanadest teksadest paberit

«Praegu teen paberit tulbivartest, millele paneme natukene makulatuuri juurde – siis püsib see paremini koos ja on elastsem,» näitas Volkov ette. Ta lisas, et tulbivarred läbivad enne pabermassi jõudmist põhjaliku ettevalmistuse: esmalt need keedetakse ja seejärel lömastatakse kummihaamriga.