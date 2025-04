Miks otsustasite valida oma elukohaks Rebasemõisa?

Siin on ilus loodus. Kui lapsed väiksed olid, käisid nad sõbralikus maakoolis. Lähedal elavad mu vennad ja parimad sõbrad. Minu kodu on Karula rahvuspargis juba kuusteist aastat, kuid selle talukoha ostsime viis aastat tagasi ühe toreda memme käest. Proua kasvatas siin vanu sorte ja nüüd on mul õue peal temalt päranduseks saadud lilleväljad. Et põliseid taimi säilitada, levitada ja tutvustada, asutasin osaühingu Vanaema Aed.