ÜKS KÜSIMUS Aprillist tõusis eriarstiabi ja EMO visiiditasu. Kuidas on patsiendid selle vastu võtnud?

Agnes Aart, Lõuna-Eesti haigla ravijuht:

Praegu on patsientide tagasisidet veel vara hinnata, kuna muudatused jõustusid alles sel nädalal. Haigla töös see midagi ei muuda. Võimalik siiski on, et mõni patsient kaalub nüüd pikemalt, kas arsti juurde minna.