Teisipäeval läks Kerti Vissel koos Newtoniga Rõuge vallas Sadrametsa külas asuvas vanaisa talus metsaservale vahtramahla võtma. «Õnnetuseks pikutas paari meetri kaugusel vahtramahla ämbrist jänes, kes meid nähes minema jooksis. Kui Newton looma märkas, hakkas teda taga ajama. Meie sõber oli kuulekas ja treenitud. See peab olema ebaõnnestunud jahikoer, kes jänesele järele ei jookse. Sealsamas lähedal luusis hunt ja nii see juhtuski,» rääkis Vissel.

Kümme minutit pärast metsa kadumist kuulis Kerti Vissel lemmiku hädakisa. Kuigi alguses ei saanud ta aru, kas sõbraga juhtus midagi või oli see lihtsalt pahameel minema pääsenud saagi pärast. «Lootsin, et kõik läheb hästi. Ei tahtnud arvata, et halvim on juhtunud. Kui minna koeraga metsa jalutama, siis ei mõtle, et ta ei tule sealt enam tagasi.»