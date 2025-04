Samosa pirukad on iraanlaste üks olulisemaid rahvustoite. Need on populaarsed kogu riigis. «Paljudele meenub lapsepõlves koolis või linna müügikohtades söödud vürtsikas ja krõmpsuv pirukas,» sõnas Behnam Bakhtiari.

Iraanis on populaarsed pirukad, kus liha ei kasutata nagu näiteks kartuli-samosad. Kui valmistatakse ka hakkliha-samosasid. «Võib kasutada lamba- või vasikaliha, kuid peab arvestama, et vasikaliha on vähem rasvane. Enamasti tasub see roog valmistada segahakklihast. Ja keerata siis piruka sisu lavaši sisse,» andis Bakhtiari nõu.