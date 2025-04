Tema sõnul on põlengu tekkepõhjuste uurimiseks algatatud kriminaalmenetlus ja seda seadusepügala järgi, mis puudutab süütamist. «Kriminaalmenetlus on alustatud selleks, et välja selgitada kõik sündmusega seotud asjaolud. Hetkel on menetlus alustatud süütamise paragrahvi järgi,» kinnitas ta.